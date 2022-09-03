Почувствуй себя старым: Apple признает устаревшими еще несколько моделей iPod

В памятке, разосланной авторизованным поставщикам услуг и полученной MacRumors, Apple сообщает, что модель iPod shuffle конца 2012 года, а также iPod nano седьмого поколения и iPod touch пятого поколения будут помечены как “устаревшие” 30 сентября.

Напомним, что iPod touch пятого поколения на 16 Гб уже помечен как устаревший, Apple планирует добавить в этот список варианты с 32 и 64 Гб памяти.

Apple полностью сняла с производства iPod nano и iPod shuffle в 2017 году, в то время как iPod touch оставался в продаже до начала этого года.