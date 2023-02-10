Почувствуйте себя котом: это поглаживающее вас устройство снижает уровень стресса и тревожности

В ходе исследования 24 добровольца носили устройство во время выполнения адаптированной версии социального стресс-теста Триера.

Было обнаружено, что, хотя физиологические показатели, такие как частота сердечных сокращений, были одинаковыми на протяжении всего эксперимента, участники контрольной группы отметили примерно на 50% более низкий уровень воспринимаемого стресса и тревоги во время выполнения когнитивных задач. Этот результат совпадает с результатами предыдущих исследований, в которых использовались ручные щетки.

"Ключевая причина заключается в том, что расчесывание волосатой кожи активирует один из типов механорецепторов, C-тактиль", - говорит один из авторов новой работы. С-тактиль активирует цепь вознаграждения в мозге и создает ощущение “приятности”.