Почва в США разрушается до тысячи раз быстрее, чем формируется: чем это грозит

Эти недавно обнаруженные показатели досельскохозяйственной эрозии, которые отражают скорость формирования почв, на порядки ниже верхнего допустимого предела эрозии, установленного Министерством сельского хозяйства США.

В исследовании используется редкий элемент бериллий-10, или 10Be, который образуется при взрыве звезд и посылает высокоэнергетические частицы, называемые космическими лучами, в сторону Земли. Когда эта галактическая шрапнель врезается в земную кору, она расщепляет кислород в почве, оставляя крошечные следы 10Be, которые можно использовать для точного определения средней скорости эрозии на протяжении тысяч и миллионов лет.

“Мы отправились на четырнадцать небольших участков остатков местных прерий … и с помощью ручного шнека собрали глубокие почвенные керны в материале, датируемом последним ледниковым периодом”, - говорит Исаак Ларсен, старший автор статьи. “Мы привезли эту почву в нашу лабораторию, просеяли ее, чтобы выделить отдельные песчинки, удалили все, что не было кварцем, а затем пропустили эти несколько ложек через процесс химической очистки, чтобы отделить 10Be - его было достаточно, чтобы уместиться на иголке”.

Затем этот образец был отправлен в лабораторию, где подсчитали количество отдельных атомов 10Be, на основании чего Ларсен и его коллеги рассчитали точную скорость эрозии, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая последним ледниковым периодом, около 12 000 лет назад.

Выяснилось, что некоторые участки подвергаются гораздо большей эрозии, исчезая со скоростью, в 1000 раз превышающей естественную.