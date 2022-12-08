Почва в США разрушается до тысячи раз быстрее, чем формируется: чем это грозит

Почва в США разрушается до тысячи раз быстрее, чем формируется: чем это грозитПострадают не только Штаты
Исследователи из Массачусетского университета недавно объявили, что скорость эрозии почвы на Среднем Западе США в 10-1000 раз превышает скорость эрозии до начала сельскохозяйственной деятельности, и это открытие имеет последствия для всех сфер, вплоть до “глобальной продовольственной безопасности”.
Эти недавно обнаруженные показатели досельскохозяйственной эрозии, которые отражают скорость формирования почв, на порядки ниже верхнего допустимого предела эрозии, установленного Министерством сельского хозяйства США.
В исследовании используется редкий элемент бериллий-10, или 10Be, который образуется при взрыве звезд и посылает высокоэнергетические частицы, называемые космическими лучами, в сторону Земли. Когда эта галактическая шрапнель врезается в земную кору, она расщепляет кислород в почве, оставляя крошечные следы 10Be, которые можно использовать для точного определения средней скорости эрозии на протяжении тысяч и миллионов лет.
“Мы отправились на четырнадцать небольших участков остатков местных прерий … и с помощью ручного шнека собрали глубокие почвенные керны в материале, датируемом последним ледниковым периодом”, - говорит Исаак Ларсен, старший автор статьи. “Мы привезли эту почву в нашу лабораторию, просеяли ее, чтобы выделить отдельные песчинки, удалили все, что не было кварцем, а затем пропустили эти несколько ложек через процесс химической очистки, чтобы отделить 10Be - его было достаточно, чтобы уместиться на иголке”.
Затем этот образец был отправлен в лабораторию, где подсчитали количество отдельных атомов 10Be, на основании чего Ларсен и его коллеги рассчитали точную скорость эрозии, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая последним ледниковым периодом, около 12 000 лет назад.
Выяснилось, что некоторые участки подвергаются гораздо большей эрозии, исчезая со скоростью, в 1000 раз превышающей естественную.