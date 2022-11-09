Под древнеегипетским храмом найден километровый тоннель. Для чего он нужен?

Древнеегипетские строители построили туннель высотой 2 м на глубине около 20 м под землей, сообщила Live Science по почте Кэтлин Мартинес, доминиканский археолог и руководитель группы, обнаружившей туннель, по которому в эпоху расцвета доставляли воду тысячам людей. "Он является точной копией туннеля Эупалинос в Греции, который считается одним из самых важных инженерных достижений древности", - сказала Мартинес.

Туннель в Тапосирис Магна относится к периоду Птолемеев (304 год до н.э. - 30 год до н.э.), времени, когда Египтом правила династия царей, происходивших от одного из генералов Александра Македонского.

По словам Мартинеса, среди находок в туннеле были две алебастровые головы: одна из них, вероятно, изображает царя, а другая - другого высокопоставленного человека. Их точная принадлежность неизвестна. В туннеле также были найдены монеты и останки статуй египетских божеств, сказала Мартинес.

Туннель был построен под храмом, в котором почитали Осириса, древнеегипетского бога подземного мира, и Исиду, египетскую богиню, которая была женой Осириса.