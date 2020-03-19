Под Калининградом развернут радиолокационную станцию для «слежки» за Европой

Упомянутая РЛС является загоризонтной и называется «Контейнер». Она способна засечь массированный взлёт авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за три тысячи километров. Станция сможет отслеживать всю Европу и Англию.

Первая такая РЛС заступила на боевое дежурство в посёлке Ковылкино в Мордовии в декабре прошлого года. Второй «Контейнер» дополнит её. Благодаря объединению данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей.

Ранее в Министерстве обороны рассказывали, что в России данные РЛС помогут создать сплошное радиолокационное поле по манёвренным воздушным целям. Оно будет действовать по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении.