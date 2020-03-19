Наука и технологии
Сегодня 14:40
Под Калининградом развернут радиолокационную станцию для «слежки» за Европой
И Великобританией
СМИ стало известно, что под Калининградом развернут радиолокационную станцию (РЛС) для «слежки» за Европой. Она сможет мониторить воздушную обстановку над указанной территорией, а также над Великобританией.
Упомянутая РЛС является загоризонтной и называется «Контейнер». Она способна засечь массированный взлёт авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за три тысячи километров. Станция сможет отслеживать всю Европу и Англию.
Первая такая РЛС заступила на боевое дежурство в посёлке Ковылкино в Мордовии в декабре прошлого года. Второй «Контейнер» дополнит её. Благодаря объединению данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей.
Ранее в Министерстве обороны рассказывали, что в России данные РЛС помогут создать сплошное радиолокационное поле по манёвренным воздушным целям. Оно будет действовать по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении.