Под Леди Гагу и Джексона: крысы оказались способны танцевать под музыку

20:17, 12 ноября 2022
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Под Леди Гагу и Джексона: крысы оказались способны танцевать под музыкуТусовщики
Исследователи из Токийского университета показывали крысам клипы Леди Гаги, Queen и Майкла Джексона, а также включали им сонату Моцарта в четырёх разных темпах. Делали они это не просто так: фиксировали, как грызуны качают головой в такт музыке.
Покачивания головой фиксировались как на камеру, так и с помощью миниатюрного датчика. Учёные сообщили, что крысы демонстрируют врождённую — то есть без какого-либо обучения — способность следовать ритму в пределах 120-140 ударов в минуту.
Когда-то считалось, что способность двигаться в такт присуща только людям, однако многочисленные исследования доказали, что это не так. Недавний же опыт показал, что и крысы, и люди могут двигать головой в такт в схожем ритме.