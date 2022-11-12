Под Леди Гагу и Джексона: крысы оказались способны танцевать под музыку

Покачивания головой фиксировались как на камеру, так и с помощью миниатюрного датчика. Учёные сообщили, что крысы демонстрируют врождённую — то есть без какого-либо обучения — способность следовать ритму в пределах 120-140 ударов в минуту.

Когда-то считалось, что способность двигаться в такт присуща только людям, однако многочисленные исследования доказали, что это не так. Недавний же опыт показал, что и крысы, и люди могут двигать головой в такт в схожем ритме.