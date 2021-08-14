Под Новой Зеландией нашли таинственный восьмой континент

Сначала исследователи спорили, можно ли называть Зеландию континентом. Она соответствует многим критериям для такого рода объектов: имеет чётко определенные границы, занимает площадь более миллиона квадратных километров, поднимается над окружающей океанской корой и имеет более толстую континентальную кору, чем океаническая. Однако одному критерию Зеландия не соответствовала — возрасту. Самые старые образцы её оценивались возрастом в 500 млн лет. Другие же континенты старше Зеландии как минимум в два раза.

Новое исследование показало, что эти оценки были неверны. Часть затопленного континента всё же вдвое старше, чем предполагали геологи ранее. Как отметил один исследователь из Новой Зеландии, у него больше нет сомнений, что он живёт на отдельном континенте.

Стоит отметить, что большая часть (примерно 94%) гипотетического континента расположена под водами Тихого океана.