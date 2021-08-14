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Под Новой Зеландией нашли таинственный восьмой континент

Он оказался старше, чем думали учёные
В 2017 году 11 геологов из Новой Зеландии заявили, что нашли новый затопленный континент — это Зеландия. Недавно учёные получили новые подтверждения своей гипотезе.
Под Новой Зеландией нашли таинственный восьмой континент

Сначала исследователи спорили, можно ли называть Зеландию континентом. Она соответствует многим критериям для такого рода объектов: имеет чётко определенные границы, занимает площадь более миллиона квадратных километров, поднимается над окружающей океанской корой и имеет более толстую континентальную кору, чем океаническая. Однако одному критерию Зеландия не соответствовала — возрасту. Самые старые образцы её оценивались возрастом в 500 млн лет. Другие же континенты старше Зеландии как минимум в два раза.

Новое исследование показало, что эти оценки были неверны. Часть затопленного континента всё же вдвое старше, чем предполагали геологи ранее. Как отметил один исследователь из Новой Зеландии, у него больше нет сомнений, что он живёт на отдельном континенте.

Стоит отметить, что большая часть (примерно 94%) гипотетического континента расположена под водами Тихого океана.