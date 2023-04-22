«Под нож» у Google пошли не только рабочие места, но и строительство гигантского кампуса

«Под нож» у Google пошли не только рабочие места, но и строительство гигантского кампусаКогда работы возобновятся – неизвестно
Компания Google приостановила строительство своего давно запланированного кампуса в Сан-Хосе, согласно неназванным источникам, на которые ссылается CNBC.
Дочерняя компания Alphabet уже провела начальный этап сноса здания в Даунтаун Вест, но после увольнения команды разработчиков кампуса в январе приостановила дальнейшие работы, не сообщая, когда они могут возобновиться.
В своем заявлении представитель Google сообщил, что компания все еще решает, как лучше продолжить строительство кампуса, но она при этом привержена «долгосрочному развитию» в этом районе.
Компания планировала построить кампус, на строительство которого уйдет до 30 лет, но пандемия нанесла удар, что привело к замораживанию найма и принятию гибридной стратегии работы. Критики возражали против удаления или перемещения известных предприятий и достопримечательностей, но развитие рассматривалось как потенциальное экономическое благо для региона.