Под океаном нашли столько же микробов, сколько в кишечнике человека

Организмы, проживающие глубоко под землёй не слишком хорошо изучены наукой. При этом считается, что на долю «глубинную» биосферы приходится до 90% массы всех бактерий и архей планеты.

В новой статье учёные описали микроорганизмы, которые обнаружились после бурения дна Тихого океана, на глубине около 5,7 километра. Исследователи собрали там образцы породы и отвезли их в лабораторию. Как выяснили учёные, каждый кубический сантиметр материала содержал не менее 10 млрд бактериальных клеток. А непосредственно на самом дне в таком же объёме можно найти около 100 клеток.

Учёные говорят, что такие открытия весьма важны для поиска жизни на других планетах.