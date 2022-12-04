Под парты студентов внедрили системы слежения

Эти датчики были установлены ночью - без ведома или согласия студентов - и когда студенты потребовали объяснений, им сказали, что это часть исследования "использования рабочих столов".

Студенты начали выражать обеспокоенность по поводу датчиков, и руководство разослало электронное письмо, в котором попыталось ответить на вопросы, поднятые студентами.

Им объяснили, что университет установил "систему мониторинга занятости Spaceti", которая будет использовать тепловые датчики на уровне паха для "сбора данных по подзонам, чтобы определить, занят стол или нет". Данные обещали быть анонимными. После этого письма в ISEC была проведена всеобщая беседа, где аспирантов попросили "доверять университету, поскольку вы доверяете ему в получении диплома".

После этого студенты Института частной жизни, которые специализируются на изучении слежки и обращении ее вреда вспять, начали снимать датчики, взламывать их и работать над руководством с открытым исходным кодом, чтобы другие студенты могли сделать то же самое. Руководство утверждало, что устройства безопасны, а данные шифруются, но студенты выяснили, что они “относительно небезопасны и не шифруются”. После взлома устройств студенты написали открытое письмо руководству университета с просьбой убрать датчики.