Под погребальной монголоидной маской обнаружили человека европеоидной внешности

Иван Широбоков из Кунсткамеры и Светлана Панкова из Эрмитажа исследовали мумифицированные останки мужчины с хрупкой погребальной маской на лице, которые ранее были обнаружены в 1969 году. Исследователи сконцентрировали свое внимание на черепе. Они обнаружили в левой височно-теменной области свидетельства трепанации, при этом без следов заживления.

Ученые сделали компьютерную томографию, чтобы получить трехмерную модель маски, лица и черепа. Судя по томографии, останки принадлежали мужчине, которому было 25–30 лет.