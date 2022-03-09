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Под погребальной монголоидной маской обнаружили человека европеоидной внешности

Сами останки найдены более 50 лет назад
Российские ученые исследовали мумифицированные останки представителя таштыкской культуры, которые были найдены в Хакасии еще в 1969 году. Оказалось, что под монголоидной маской оказался индивид европеоидной внешности.
Под погребальной монголоидной маской обнаружили человека европеоидной внешности

Иван Широбоков из Кунсткамеры и Светлана Панкова из Эрмитажа исследовали мумифицированные останки мужчины с хрупкой погребальной маской на лице, которые ранее были обнаружены в 1969 году. Исследователи сконцентрировали свое внимание на черепе. Они обнаружили в левой височно-теменной области свидетельства трепанации, при этом без следов заживления.

Ученые сделали компьютерную томографию, чтобы получить трехмерную модель маски, лица и черепа. Судя по томографии, останки принадлежали мужчине, которому было 25–30 лет.

Под погребальной монголоидной маской обнаружили человека европеоидной внешности

Дополнительное исследование черепа показало, что мужчина имел европеоидный облик, хотя сама маска изображала лицо монголоидной внешности.

Подробнее о находке вы можете прочесть в источнике.

Источник: N+1
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