Под погребальной монголоидной маской обнаружили человека европеоидной внешности

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Под погребальной монголоидной маской обнаружили человека европеоидной внешностиСами останки найдены более 50 лет назад
Российские ученые исследовали мумифицированные останки представителя таштыкской культуры, которые были найдены в Хакасии еще в 1969 году. Оказалось, что под монголоидной маской оказался индивид европеоидной внешности.
Иван Широбоков из Кунсткамеры и Светлана Панкова из Эрмитажа исследовали мумифицированные останки мужчины с хрупкой погребальной маской на лице, которые ранее были обнаружены в 1969 году. Исследователи сконцентрировали свое внимание на черепе. Они обнаружили в левой височно-теменной области свидетельства трепанации, при этом без следов заживления.
Ученые сделали компьютерную томографию, чтобы получить трехмерную модель маски, лица и черепа. Судя по томографии, останки принадлежали мужчине, которому было 25–30 лет.
Дополнительное исследование черепа показало, что мужчина имел европеоидный облик, хотя сама маска изображала лицо монголоидной внешности.
Подробнее о находке вы можете прочесть в источнике.
Источник: N+1