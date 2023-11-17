Под полом польского суда нашли незаконную криптоферму

Под полом польского суда нашли незаконную криптофермуКого-то, видимо, не устраивала зарплата
Под залами польского суда была обнаружена тайная установка для добычи криптовалюты, которая ежемесячно потребляла электроэнергию на тысячи польских злотых. Чтобы ликвидировать разросшуюся сеть, хитроумно проложенную через полы и вентиляционные каналы, была вызвана полиция.
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Хотя обвинения пока не предъявлены, подозрения падают на компанию, обслуживающую ИТ-систему суда. В настоящее время этим делом занимаются высшие правоохранительные органы Польши - Агентство внутренней безопасности, а также ИТ-эксперты, нанятые прокуратурой Варшавского округа. Верховный административный суд, в котором произошло шокирующее открытие, заверяет, что угрозы безопасности данных не было.
Эта поразительная история вскрывает мрачную тенденцию: во всем мире злоумышленники используют государственные учреждения для хищения электроэнергии, чтобы использовать ее в своих криптомайнинговых целях. Эпопея с тайным майнингом криптовалют в польском суде перекликается с аналогичными инцидентами, подчеркивая обострение борьбы между безопасностью и тайным майнингом криптовалют.