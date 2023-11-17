Под полом польского суда нашли незаконную криптоферму

Хотя обвинения пока не предъявлены, подозрения падают на компанию, обслуживающую ИТ-систему суда. В настоящее время этим делом занимаются высшие правоохранительные органы Польши - Агентство внутренней безопасности, а также ИТ-эксперты, нанятые прокуратурой Варшавского округа. Верховный административный суд, в котором произошло шокирующее открытие, заверяет, что угрозы безопасности данных не было.

Эта поразительная история вскрывает мрачную тенденцию: во всем мире злоумышленники используют государственные учреждения для хищения электроэнергии, чтобы использовать ее в своих криптомайнинговых целях. Эпопея с тайным майнингом криптовалют в польском суде перекликается с аналогичными инцидентами, подчеркивая обострение борьбы между безопасностью и тайным майнингом криптовалют.