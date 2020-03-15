Под видом «диагностики коронавируса» власти запустили приложение для слежки за гражданами

Приложение называется AC19, и оно якобы позволяет самостоятельно определить, заражён ли человек. Сообщение с призывом установить программу получили десятки миллионов иранцев. Текст гласил: «Уважаемые соотечественники, прежде чем отправиться в больницу или поликлинику, установите и используйте это программное обеспечение, чтобы определить, инфицированы вы или ваши близкие коронавирусом».

При загрузке AC19 просит номер телефона и разрешение на сбор данных геолокации. Сообщается также, что эти уведомления написаны на английском языке, и многие иранцы даже не понимают, на что соглашаются.

Иранский специалист по кибербезопасности утверждает, что приложение может следить за перемещениями людей в реальном времени. Кроме того, по словам эксперта, власти Ирана ранее уже использовали мобильные приложения для слежки.