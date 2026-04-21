Под винтовки НАТО создали антидроновые патроны

Опубликовано 21 апреля 2026, 10:111 мин.
Под винтовки НАТО создали антидроновые патроныВ каждом несколько пуль
Американская Drone Round Defense создала патроны, позволяющие обычной винтовке сбивать вражеские дроны. Обычно для борьбы с дронами используют дробовики. Но у них есть недостатки: малая дальность стрельбы и невысокая скорострельность. Новый патрон решает эти проблемы.
Внешне он похож на винтовочный патрон калибра 5,56 или 7,62 мм. Но внутри него находится не одна пуля, а от пяти до восьми маленьких снарядов. При выстреле они разлетаются в стороны, как дробь из дробовика. Дальность стрельбы таким патроном — от 50 до 100 метров.
Патрон работает в любых винтовках НАТО без доработок. Его можно использовать с глушителем и в ленточных пулемётах.