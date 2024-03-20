Под водой создали художественную галерею, и как это должно помешать рыбакам

Морские луга — это подводные источники энергии, которые служат поглотителями углерода и питомниками для морских обитателей. Однако этим лугам угрожает серьезная опасность: незаконное донное траление. При таком способе лова тяжелые сети протаскиваются по морскому дну, уничтожая нежную морскую траву и нарушая всю экосистему. Решение Фанчиулли? Подводная художественная инсталляция, которая еще и становится защитой от траления. Стратегически погружая в воду скульптуры и бетонные блоки, он создает полосу препятствий, которая сдерживает нелегальные рыболовецкие суда. Этот метод оказался удивительно эффективным.

Проект Фанчиулли, Casa dei Pesci («Дом рыбы»), позволил создать охраняемую территорию площадью более 137 квадратных километров. «Она небольшая», — говорит Фанчиулли, — «но замечательная, учитывая отсутствие официального финансирования или поддержки».

Проект опирается на пожертвования и мероприятия по сбору средств. В самом начале Фанчиулли добился передачи в дар мраморных блоков из каменоломни. Известные скульпторы также пожертвовали свое время и талант для создания подводной галереи.