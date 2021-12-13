Подарочная карта «Пятёрочки» за полцены: в России придумали новую схему обмана

По данным специалистов, мошенники создали более 20 фишинговых сайтов. Там предлагаются подарочные карты со скидкой 50%. На самом же деле, цель мошенников — украсть ваши деньги.

Специалисты отметили, что злоумышленники активизируются перед Новым годом. Число фейковых магазинов, как правило, увеличивается на 20-30%, предлагают и фальшивые промокоды. Сейчас мошенники стали создавать не только поддельные веб-сайты, но и Telegram-каналы.

Все обнаруженные недавно сайты оформлены по одному шаблону: в «шапке» поясняется, что акция проводится из желания торговой сети помочь каждому покупателю. Мошенники пишут, что количество карт со скидкой ограничено: якобы не более тысячи. Жертве обещают перезвонить после оплаты и доставить карту курьером.

.