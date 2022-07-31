Подарок таксистам и курьерам: когда Россия улучшит точность навигации ГЛОНАСС

По его словам, спутники “Глонасс-К2” станут основой российской навигационной группировки до 2050 года.

Посещая Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, в ответ на вопрос ТАСС он ответил, что они ожидают “пуск до конца года, (спутник) проходит финальную фазу испытаний".

Как поясняет издание, “Глонасс-К2” – новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. Так, по словам Карутина, новые космические аппараты обеспечат точность навигации до 30 см.