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Наука и технологии
Опубликовано 05 мая 2024, 09:00
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Поддельное оборудование Cisco попало к вооруженным силам США

Подвергая риску секретные операции
Житель Флориды Онур Аксой был приговорен к 6 годам тюремного заключения за организацию масштабной аферы с контрафактным оборудованием Cisco. Эта схема, принесшая доход в 100 миллионов долларов, не только обманула клиентов, но и «поставила под угрозу национальную безопасность США», пишут СМИ.
Поддельное оборудование Cisco попало к вооруженным силам США
© Ferra

Аксой, который использовал такие псевдонимы, как Рон Аксой и Дэйв Дерден, действовал с 2013 по 2022 год. Он использовал сеть компаний и интернет-магазинов для продажи поддельного сетевого оборудования Cisco. Эти устройства, часто изготовленные из дешевых и ненадежных компонентов, маскировались под настоящие продукты Cisco и продавались по значительно сниженным ценам.

Американские военные приобрели часть этого контрафактного оборудования. Эта поддельная техника оказалась в «очень чувствительных военных и правительственных приложениях», включая секретные системы и летные тренажеры для таких истребителей, как F-15 и F-18.

Министерство юстиции США не раскрыло, как военные приобрели эти устройства, но этот инцидент подчеркивает уязвимость правительственных цепочек поставок перед онлайн-площадками, известными своими «серыми» технологиями.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#армия
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#Cisco