Поддельное оборудование Cisco попало к вооруженным силам США

Аксой, который использовал такие псевдонимы, как Рон Аксой и Дэйв Дерден, действовал с 2013 по 2022 год. Он использовал сеть компаний и интернет-магазинов для продажи поддельного сетевого оборудования Cisco. Эти устройства, часто изготовленные из дешевых и ненадежных компонентов, маскировались под настоящие продукты Cisco и продавались по значительно сниженным ценам.

Американские военные приобрели часть этого контрафактного оборудования. Эта поддельная техника оказалась в «очень чувствительных военных и правительственных приложениях», включая секретные системы и летные тренажеры для таких истребителей, как F-15 и F-18.

Министерство юстиции США не раскрыло, как военные приобрели эти устройства, но этот инцидент подчеркивает уязвимость правительственных цепочек поставок перед онлайн-площадками, известными своими «серыми» технологиями.