Поддельные документы об образовании отправили ведущего инженера в тюрьму на 15 лет

Опубликовано 06 сентября 2024, 12:451 мин.
Поддельные документы об образовании отправили ведущего инженера в тюрьму на 15 летГлавного инженера железнодорожной службы ЮАР посадили в тюрьму
Даниэль Мтимхулу, бывший главный инженер южноафриканского Агентства пассажирских железных дорог (Prasa), был приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество с «получением» высших инженерных квалификаций. «Мошенническое» продвижение Мтимхулу по карьерной лестнице в Prasa, подкрепленное фальсифицированными дипломами и поддельной докторской степенью, привело к значительным финансовым потерям и коррупции в агентстве.
Мтимхулу, занимавший должность с годовым окладом около 156 000 долларов, ложно утверждал, что обладает множеством инженерных специальностей, включая диплом Витватерсрандского университета и докторскую степень, полученную в одном из немецких вузов. Однако в суде выяснилось, что он окончил только среднюю школу.
Мошеннические заявления позволили ему занять должность главного инженера, где он сыграл ключевую роль в спорной сделке по закупке новых поездов в Испании на сумму 600 миллионов рандов. Поезда в итоге были признаны непригодными для использования из-за их чрезмерной высоты.