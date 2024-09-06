Поддельные документы об образовании отправили ведущего инженера в тюрьму на 15 лет

Мтимхулу, занимавший должность с годовым окладом около 156 000 долларов, ложно утверждал, что обладает множеством инженерных специальностей, включая диплом Витватерсрандского университета и докторскую степень, полученную в одном из немецких вузов. Однако в суде выяснилось, что он окончил только среднюю школу.

Мошеннические заявления позволили ему занять должность главного инженера, где он сыграл ключевую роль в спорной сделке по закупке новых поездов в Испании на сумму 600 миллионов рандов. Поезда в итоге были признаны непригодными для использования из-за их чрезмерной высоты.