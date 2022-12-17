Поддерживаемый Биллом Гейтсом ядерный проект отложен: единственным источником топлива была Россия

Компания, поддерживаемая Биллом Гейтсом, планирует построить свой первый реактор в приграничном угольном городке Кеммерер, что в штате Вайоминг, и надеялась закончить его к 2028 году.

"Учитывая отсутствие топлива в настоящее время, а также то, что не было начато строительство новых объектов по обогащению топлива, TerraPower ожидает, что задержка с вводом в эксплуатацию реактора Natrium составит не менее двух лет", - сказал Крис Левеск, генеральный директор TerraPower.

Соединенные Штаты не располагают обогатительными мощностями для поставки объемов топлива, на которые была способна Россия, поэтому TerraPower предполагала использование российского топлива для первой загрузки активной зоны реактора.