Поддерживаемый создателем ChatGPT cтартап решил трудоустроить аутистов

Поддерживаемый создателем ChatGPT cтартап решил трудоустроить аутистовВ этом и помогает нейросеть
Стартап Mentra, основанный людьми с «нейродивергенцией», призван решить проблемы безработицы, с которыми сталкиваются такие же, как и они, соискатели. Компания, расположенная в Северной Каролине, разработала «нейроинклюзивную сеть трудоустройства» на основе искусственного интеллекта, которая поможет крупным предприятиям принимать на работу людей с такими когнитивными расстройствами, как аутизм, СДВГ, дислексия, ОКР, травматическое повреждение мозга и посттравматическое стрессовое расстройство.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Платформа Mentra использует искусственный интеллект для подбора соискателей к тем должностям, которые соответствуют их способностям и навыкам, выходя за рамки традиционного подбора резюме по ключевым словам. Компания учитывает такие факторы, как нейротип, склонности и чувствительность к окружающей среде, чтобы подобрать подходящую работу. Примечательно, что Mentra может похвастаться впечатляющим показателем удержания персонала в течение одного года - 97,5%.
Платформа также совершенствует описания должностей, делая их более когнитивно доступными и последовательными. Более 70% данных, собираемых Mentra, являются уникальными и не собираются традиционными платформами для поиска работы. Стартап предлагает бесплатный сервис для нейродивергентных соискателей и годовую подписку для корпоративных компаний.
Mentra ранее получила инвестиции от известных людей, включая Сэма Альтмана из OpenAI, и недавно завершила раунд начального финансирования в размере $3,5 млн под руководством Shine Capital.