Поддерживаемый создателем ChatGPT cтартап решил трудоустроить аутистов

Платформа Mentra использует искусственный интеллект для подбора соискателей к тем должностям, которые соответствуют их способностям и навыкам, выходя за рамки традиционного подбора резюме по ключевым словам. Компания учитывает такие факторы, как нейротип, склонности и чувствительность к окружающей среде, чтобы подобрать подходящую работу. Примечательно, что Mentra может похвастаться впечатляющим показателем удержания персонала в течение одного года - 97,5%.

Платформа также совершенствует описания должностей, делая их более когнитивно доступными и последовательными. Более 70% данных, собираемых Mentra, являются уникальными и не собираются традиционными платформами для поиска работы. Стартап предлагает бесплатный сервис для нейродивергентных соискателей и годовую подписку для корпоративных компаний.

Mentra ранее получила инвестиции от известных людей, включая Сэма Альтмана из OpenAI, и недавно завершила раунд начального финансирования в размере $3,5 млн под руководством Shine Capital.