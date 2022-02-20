Подкладка из вина и шоколада устранила запах пота

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Подкладка из вина и шоколада устранила запах потаМожно будет стирать одежду не так часто
Ученые создали антимикробную подкладку, которая может устранить запах поат благодаря некоторым сладко пахнущим химическим веществам, содержащимся в вине и шоколаде. Исследователи говорят, что так можно будет создать одежду, которую не нужно часто стирать в стиральной машине.
Новое покрытие состоит из серебра и растительных соединений (полифенолов), называемых танинами. Они содержатся во многих распространённых продуктах и напитках, включая чай, кофе, вино и шоколад.
Исследователи утверждают, что покрытие может держаться на одежде до 10 стирок. Всё это время хлопок, полиэстер и даже шёлк сохраняли антимикробные свойства и нейтрализовали запах.
Учёные надеются, что коммерческие производители одежды или тканей могут просто купать текстиль с покрытием AgTA. Кроме того, люди смогут распылять покрытие на одежду.
Источник: RochesterFirst