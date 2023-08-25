Подконтрольная Google реклама станет «прозрачнее»И не только она
Компания Google адаптирует свои «методы обеспечения прозрачности» рекламы и обмена данными в соответствии с европейским законом о цифровых услугах (DSA), о чем говорится в недавнем сообщении в блоге.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Компания планирует расширить свой Центр прозрачности рекламы для выполнения требований DSA, предлагая более подробную информацию о таргетинге рекламы на территории Европейского Союза.
Кроме того, Google расширяет доступ к данным для исследователей, стремящихся понять функционирование различных платформ Google, таких как Поиск, YouTube, Карты и Play, в частности, в отношении контентных рисков на территории ЕС.
Технологический гигант также намерен повысить прозрачность своей политики, модерации контента и оценки рисков для своих основных онлайн-платформ и поисковой системы в соответствии с требованиями DSA.