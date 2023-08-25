Подконтрольная Google реклама станет «прозрачнее»

Компания планирует расширить свой Центр прозрачности рекламы для выполнения требований DSA, предлагая более подробную информацию о таргетинге рекламы на территории Европейского Союза.

Кроме того, Google расширяет доступ к данным для исследователей, стремящихся понять функционирование различных платформ Google, таких как Поиск, YouTube, Карты и Play, в частности, в отношении контентных рисков на территории ЕС.

Технологический гигант также намерен повысить прозрачность своей политики, модерации контента и оценки рисков для своих основных онлайн-платформ и поисковой системы в соответствии с требованиями DSA.