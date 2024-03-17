Подледная антарктическая обсерватория нашла неуловимые «призрачные частицы»

Нейтрино — это фундаментальные частицы, то есть они не имеют никакой известной субструктуры. Они также являются самыми легкими частицами. Несмотря на их обилие (примерно 100 триллионов проходят через ваше тело каждую секунду), нейтрино трудно обнаружить из-за их способности почти не взаимодействовать с веществом.

Обсерватория IceCube использует сеть светочувствительных детекторов, погребенных под антарктическим льдом. Эти детекторы фиксируют слабые вспышки голубого света, излучаемые при взаимодействии нейтрино с молекулой льда. Анализируя данные, собранные за 9,7 лет, исследователи выявили семь сигналов-кандидатов, которые могут быть тау-нейтрино. Невероятно низкая вероятность того, что фоновый шум имитирует эти сигналы, укрепляет доводы в пользу подлинного обнаружения.

Это открытие не только проливает свет на тау-нейтрино, но и подтверждает существовавшие ранее доказательства существования «диффузного астрофизического нейтринного потока» — огромного потока нейтрино, исходящего из далеких регионов за пределами нашей галактики Млечный Путь.

Исследования продолжаются.