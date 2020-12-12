Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила сразу четырьмя ракетами «Булава»

Как пишет «РИА Новости», залповый пуск прошёл сегодня, в субботу, в рамках мероприятий по боевой подготовке. Подлодка находилась в акватории Охотского моря, а цель — на полигоне Чижа в Архангельской области. Сообщается, что «Владимир Мономах» находился в подводном положении. Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

Отмечается, что ранее подводная лодка запускала залпом только две «Булавы». Это случилось в ноябре 2015 года в Белом море. Всего «Владимир Мономах» может нести 16 баллистических ракет с ядерными боевыми частями.