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Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила сразу четырьмя ракетами «Булава»
Уже есть видео пуска
Минобороны России сообщило, что атомная подводная лодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые выстрелила сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава». В сети уже опубликовали видео пуска.
Как пишет «РИА Новости», залповый пуск прошёл сегодня, в субботу, в рамках мероприятий по боевой подготовке. Подлодка находилась в акватории Охотского моря, а цель — на полигоне Чижа в Архангельской области. Сообщается, что «Владимир Мономах» находился в подводном положении. Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.
Отмечается, что ранее подводная лодка запускала залпом только две «Булавы». Это случилось в ноябре 2015 года в Белом море. Всего «Владимир Мономах» может нести 16 баллистических ракет с ядерными боевыми частями.
Авторство: Russia Today