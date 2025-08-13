Подмосковье в 4 раза увеличило ИИ-проекты для цифровой трансформации

Все разработки собраны на портале «Цифровой регион» — это онлайн-витрина успешных цифровых решений из разных сфер: от госуправления и медицины до транспорта и экологии. На площадке уже представлено более 250 проектов из 64 регионов России. Осенью портал станет федеральным сервисом, которым смогут пользоваться не только власти, но и бизнес, делится 360.ru.

Сейчас на «Цифровом регионе» можно познакомиться с готовыми ИИ-решениями и оставить заявку на их внедрение. Среди примеров — система «Цифровой бригадир», которая контролирует строительные объекты, проект «Чистая территория» с 66 тысячами камер для выявления нарушений в благоустройстве, а также робот Светлана, который помогает записывать жителей к врачу и обрабатывать миллионы звонков.

Для развития и координации проектов создан Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России. Он будет собирать и анализировать данные о внедренных решениях, формировать перечни лучших практик и помогать регионам использовать их без лишних затрат.

Московская область уже стала лауреатом национальной премии «Лидеры ИИ» и планирует расширять применение технологий.