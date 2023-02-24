Поднятие тяжестей оказалось полезно для мужского здоровья

Исследователи отметили, что физические упражнения связаны с многочисленными преимуществами для здоровья человека, в том числе для репродуктивного здоровья. Новые данные свидетельствуют о том, что физическая активность во время работы также может быть связана со значительным улучшением репродуктивного потенциала мужчин.

Оказалось, что у мужчин, которые часто поднимали или перемещали тяжёлые предметы на работе, концентрация сперматозоидов была на 46% выше, а общее количество сперматозоидов — на 44% выше по сравнению с другими. Стоит отметить, что мужчины с более высокой физической нагрузкой также имели более высокий уровень мужского полового гормона тестостерона.