Подобные Солнцу звёзды оказались «убийцами» своих планет

Дело в том, что звёзды солнечного типа по химическому составу довольно похожи. Однако иногда различия есть. Они могут быть обусловлены тем, что звезда поглощает собственную планету и теперь содержит её тяжелые элементы.

Учёные выяснили, что в 33 из изученных 107 звёздных системах одна из звёзд повышенное содержание железа. Это значит, что когда-то звёзды поглотили одну или несколько планет с железом. Компьютерное моделирование показало, что такие события происходят с 20-35% звёзд солнечного типа.

В целом, нам повезло. Наше Солнце, похоже, не поглощало никаких планет. Их орбиты оказались почти круговыми. Однако многие другие подобные звёзды ведут более бурную жизнь.