Подождем: частная компания отложила запуски полетов для космических туристов

В релизе о доходах компании за первый квартал Virgin Galactic сообщила, что планирует начать коммерческие полеты своего космоплана в первом квартале 2023 года. Ранее компания планировала начать эти полеты в четвертом квартале 2022 года, подтвердив этот график в феврале при публикации финансовых результатов за 2021 год.

Майкл Колглазье, исполнительный директор Virgin Galactic, отметил, что компания испытывает "повышенный уровень сбоев в цепи поставок", а найм персонала не успевает за прогнозами. “Наши прогнозы по найму персонала и прогнозы по поставкам некоторых материалов с длительным сроком годности говорят о том, что нам могут потребоваться дополнительные резервы”, - сказал он. “По этой причине мы переносим ожидаемое начало коммерческого обслуживания с 4 квартала 22-го года на 1 квартал 23-го года”.