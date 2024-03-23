Подписанную визитку Стива Джобса 1983 года продали за 181 000 долларов

Звездой аукциона RR Auction стала подписанная визитная карточка Apple, предположительно датированная 1983 годом. Этот непритязательный клочок бумаги стоил 181 183 доллара, установив новый рекорд для визитных карточек с автографами.

Еще одним примечательным лотом стал чек, подписанный Джобсом в 1976 году, всего за две недели до официального основания Apple. Интересно, что этот чек был выпущен еще до появления персонализированных чеков компании, и Джобс написал на нем от руки «Apple Computer». Этот кусочек истории был продан за 176 850 долларов.