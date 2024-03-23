Подписанную визитку Стива Джобса 1983 года продали за 181 000 долларов

Опубликовано 23 марта 2024, 18:00
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Подписанную визитку Стива Джобса 1983 года продали за 181 000 долларовПамятные вещи Стива Джобса собирают большие деньги на аукционе
Непреходящее наследие легенды технологического мира Стива Джобса продолжает влиять на ценность предметов. Недавний аукцион показал, на какие суммы готовы пойти фанаты ради кусочка истории Apple.
Звездой аукциона RR Auction стала подписанная визитная карточка Apple, предположительно датированная 1983 годом. Этот непритязательный клочок бумаги стоил 181 183 доллара, установив новый рекорд для визитных карточек с автографами.
Еще одним примечательным лотом стал чек, подписанный Джобсом в 1976 году, всего за две недели до официального основания Apple. Интересно, что этот чек был выпущен еще до появления персонализированных чеков компании, и Джобс написал на нем от руки «Apple Computer». Этот кусочек истории был продан за 176 850 долларов.
Аукцион не ограничился деловыми операциями Джобса. Билет в кино на фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», подписанный Джобсом в 2003 году, был продан за 14 653 доллара.