Подписчики Яндекса получат большие скидки на товары на Маркете

Как следует из пресс-релиза компании, первая из таких распродаж пройдёт в честь дня рождения Яндекс Плюса. В её рамках покупатели смогут заказать товары со скидками до 50%. Чтобы сделать покупки на распродаже, нужно иметь активную подписку Яндекс Плюс.

Попасть в раздел со скидками можно через специальную страницу Плюса и через баннеры на сайте и в приложении Маркета. В распродаже будут участвовать и бытовая техника, и электроника, и товары для дома и дачи, и детские товары, и продукты питания, и товары для ухода за собой, и товары для животных. Накопленные баллы Плюса также можно будет потратить на оплату покупки.

Кроме того, в честь дня рождения Плюса Яндекс.Маркет повысил кешбэк баллами — с 5% до 10%. Он будет действовать до 8 июня 2021 включительно. Закрытая распродажа пройдёт 7-8 июня.