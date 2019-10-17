Подписка от Mail.ru даст скидку в онлайн-сервисах и бесплатный «Биг Мак»

Mail.ru Group запустила подписку Combo, которая предоставляет скидки на сервисы такси («Ситимобил»), доставки еды (Delivery Club), каршеринг (YouDrive) и другие. Кроме того, участники программы могут каждый месяц получать бесплатный «Биг Мак» в «Макдоналдсе».