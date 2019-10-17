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Подписка от Mail.ru даст скидку в онлайн-сервисах и бесплатный «Биг Мак»
В сервисах такси и доставки еды
Mail.ru Group запустила подписку Combo, которая предоставляет скидки на сервисы такси («Ситимобил»), доставки еды (Delivery Club), каршеринг (YouDrive) и другие. Кроме того, участники программы могут каждый месяц получать бесплатный «Биг Мак» в «Макдоналдсе».
Подписка стоит 199 рублей в месяц. Однако если оплатить её картой Visa до конца года, то стоимость составит 99 рублей.
Combo включает в себя:
- 16 ГБ в Облаке Mail.ru;
- 10-процентную скидку на Delivery Club;
- 10-процентную скидку на «Ситимобил»;
- 10-процентный кэшбэк в YouDrive. Помимо скидок подписка даёт возможность получать бесплатно каждый месяц второй «Биг Мак» в «Макдоналдсе» и покупать продукты в «Перекрёстке» со скидкой в 10%.
Подобная подписка есть у Яндекса — Яндекс.Плюс.
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