Подписку на музыку «ВКонтакте» объединили со скидками на такси и магазины

В пресс-релизе компании сообщается, что пользователи Combo с сегодняшнего дня получат доступ к музыке в соцсети и в приложении BOOM без рекламы, с возможностью прослушивания офлайн, а также в фоновом режиме.

Чтобы активировать доступ к музыке, нужно привязать аккаунт «ВКонтакте» в личном кабинете Combo. Оформить подписку можно и на сайте combo.mail.ru, и в мини-приложении на платформе VK Mini Apps. Стоимость Combo не изменилась: составляет 199 рублей в месяц. При оплате картой Visa до конца года цена равна 99 рублей в месяц.

Напомним, обычная подписка на Boom стоит 149 рублей в месяц.