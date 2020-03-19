Подписку на музыку «ВКонтакте» раздают за рубль

Как сказано в пресс-релизе компании, «ВКонтакте» и «Одноклассники» сделали подписку на музыку максимально доступной. Пользователи первой соцсети смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль.

В «Одноклассниках» при оформлении подписки на музыку на всех платформах пользователи три месяца будут получать за неё 100% кешбэк в виде ОКов. С помощью этой виртуальной валюты можно расплачиваться за покупки в играх на платформе ОК.

Подписка на музыку в указанных социальных сетях позволяет слушать треки без рекламы, в фоновом режиме, а также офлайн с помощью специального приложения BOOM.