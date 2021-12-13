Подписку СберПрайм с кино, музыкой, скидками такси и доставку еды отдают с большой скидкой

Сбер предлагает приобрести подписку на шесть месяцев за 299 рублей. В обычное время только подписка на месяц стоит 199 рублей.

Стоит понимать, что предложение на Новый год будет действовать только полгода. По истечении этого срока стоимость полугодовой подписки увеличится до 995 рублей.

В СберПрайм входят доступ к онлайн-кинотеатру Okko с фильмами и сериалами, музыкальному сервису СберЗвук, три бесплатные доставки продуктов из супермаркетов ежемесячно, скидка 7% на 10 заказов в Delivery Club ежемесячно, скидка 10% на «Комфорт» и выше и 5% на «Эконом» в такси «Ситимобил».

Изучить другие предложения Сбера можно по этой ссылке.