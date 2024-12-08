Подразделение американской General Electric запросила радиочастоты в России

Этот шаг был предпринят после того, как GE покинула Россию в 2022 году, оставив свое медицинское подразделение для расширения деятельности в стране. В 2023 году выручка GE HealthCare выросла на 27% и достигла 15 миллиардов рублей. Поскольку международные конкуренты, такие как Siemens и Philips, ушли с рынка, GE HealthCare может стать практически монополистом на российском рынке высокотехнологичного медицинского оборудования.

Эксперты отмечают, что частота 101 МГц обладает хорошей проникающей способностью в ткани и минимальным уровнем помех, что делает ее идеальной для телемедицины и дистанционной диагностики.