Подразделение американской General Electric запросила радиочастоты в России

Опубликовано 08 декабря 2024, 07:301 мин.
Подразделение американской General Electric запросила радиочастоты в РоссииНа фоне растущего присутствия на рынке
GE HealthCare, медицинское подразделение General Electric, запросило радиочастоты в России для высокочастотных устройств, что выглядит «интересно», учитывая продолжающиеся с 2022 года санкции. Запрос был подан московской GE Healthcare в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) России, которая должна рассмотреть его в конце декабря, пишет CNews. Частоты в диапазоне 101 МГц используются в основном в медицинском оборудовании, таком как аппараты МРТ.
Этот шаг был предпринят после того, как GE покинула Россию в 2022 году, оставив свое медицинское подразделение для расширения деятельности в стране. В 2023 году выручка GE HealthCare выросла на 27% и достигла 15 миллиардов рублей. Поскольку международные конкуренты, такие как Siemens и Philips, ушли с рынка, GE HealthCare может стать практически монополистом на российском рынке высокотехнологичного медицинского оборудования.
Эксперты отмечают, что частота 101 МГц обладает хорошей проникающей способностью в ткани и минимальным уровнем помех, что делает ее идеальной для телемедицины и дистанционной диагностики.