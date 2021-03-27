Подразделение бытовой техники Philips продали китайцам

Данное подразделение Philips выпускает кухонные приборы, кофе-машины и др. Его выручка в 2020 году составила 2,2 млрд евро.

Компания Hillhouse Capital окончательно получит подразделение в третьем квартале 2021 года. Сделку оценили в 3,7 млрд евро.

Стоит отметить, что Philips намерена заключить эксклюзивное лицензионное соглашение на использование одноимённого бренда Philips. По соглашению бытовую технику под таким именем будут продавать во всём мире в течение 15 лет. Платежи за указанный период составят около 0,7 млрд евро.

В Philips заявили, что сосредоточатся на своём бизнесе в области технологий здравоохранения.