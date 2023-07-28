Подразделение Meta* за полтора года потеряло более 21 миллиарда долларов

Продажи подразделения за квартал составили $276 млн по сравнению с $339 млн в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий аналитиков.

Несмотря на потери в подразделении Reality Labs*, общий доход Meta* вырос на 11%, что привело к росту курса акций компании на 5%. Однако отчет о прибылях подчеркивает, что Meta* по-прежнему остается преимущественно рекламной компанией, а ее Reality Labs выступает в качестве основного центра затрат.

При этом Meta* ожидает, что операционные убытки подразделения Reality Labs будут расти и дальше из-за постоянных инвестиций в разработку продуктов дополненной и виртуальной реальности, поскольку компания продолжает расширять свою экосистему.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена