Подразделение Microsoft по борьбе с киберугрозами: тактики и юридические стратегии

Подразделение Microsoft по борьбе с киберугрозами: тактики и юридические стратегииНе самое плохое место для работы
У Microsoft есть свое оружие в борьбе с цифровыми преступлениями — DCU. Подразделение корпорации представляет собой «инструмент», сочетающее техническое мастерство и юридические маневры для борьбы с неумолимым ростом числа программ-вымогателей, компрометации деловой электронной почты и атак вредоносного ПО.
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Одно из недавних достижений подразделения — удар по киберпреступной группе Storm-1152, ведущему создателю поддельных учетных записей Microsoft, собравшему ошеломляющие 750 миллионов мошеннических аккаунтов. 7 декабря команда получила постановление суда Южного округа Нью-Йорка о конфискации части цифровой инфраструктуры преступной группировки в США и удалении веб-сайтов
За последнее десятилетие подразделение Microsoft DCU разработало собственные стратегии, как технические, так и юридические, для расследования случаев мошенничества, разрушения криминальной инфраструктуры и блокировки вредоносного трафика.
Критики могут счесть подход Microsoft жестким, но по мере эскалации киберпреступности неортодоксальные методы DCU продолжают перекраивать поле боя.