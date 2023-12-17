Подразделение Microsoft по борьбе с киберугрозами: тактики и юридические стратегии

Одно из недавних достижений подразделения — удар по киберпреступной группе Storm-1152, ведущему создателю поддельных учетных записей Microsoft, собравшему ошеломляющие 750 миллионов мошеннических аккаунтов. 7 декабря команда получила постановление суда Южного округа Нью-Йорка о конфискации части цифровой инфраструктуры преступной группировки в США и удалении веб-сайтов

За последнее десятилетие подразделение Microsoft DCU разработало собственные стратегии, как технические, так и юридические, для расследования случаев мошенничества, разрушения криминальной инфраструктуры и блокировки вредоносного трафика.

Критики могут счесть подход Microsoft жестким, но по мере эскалации киберпреступности неортодоксальные методы DCU продолжают перекраивать поле боя.