Подробности нового чипа Qualcomm для очков дополненной реальности

Подробности нового чипа Qualcomm для очков дополненной реальностиЕсть чем похвастаться
Ранее Qualcomm делала чипсеты, которые можно было использовать как для гарнитур дополненной (AR), так и виртуальной (VR) реальности. Теперь компания анонсировала свой первый специально разработанный AR-чип Snapdragon AR2 Gen 1.
Учитывая физические ограничения форм-фактора, Qualcomm использует "многочиповую архитектуру распределенной обработки", чтобы не размещать все компоненты на одной большой плате. AR-процессор будет находиться внутри одной ножки, AR-сопроцессор - в мосту, а средства связи - на другой ножке. По сравнению с прошлыми чипсетами для AR/VR, новый AR2 потребляет на 50% меньше энергии.
Этот 4-нм AR-процессор поддерживает до девяти одновременных камер для понимания пользователя и окружающей среды с "движком для визуальной аналитики", которому поручено обнаружение объектов.
Другое специализированное оборудование улучшает отслеживание движения и локализацию, а отслеживание рук или 6DoF работает с меньшей задержкой благодаря ускорителю ИИ. Помимо восприятия, этот чип используется для управления выводом изображения на дисплей с помощью "Reprojection Engine", который следит за тем, чтобы визуальные наложения оставались неподвижными при движении.
AR-сопроцессор объединяет данные камер и датчиков, а отслеживание глаз позволяет осуществлять более эффективную фокусировку "рабочей нагрузки только туда, куда смотрит пользователь". Есть также поддержка аутентификации по радужной оболочке глаза.
Qualcomm FastConnect 7800 обеспечивает поддержку Wi-Fi 7 с задержкой менее 2 миллисекунд между AR-очками и сопряженным "хост-устройством". Более сложная обработка данных перекладывается на подключенный смартфон (или ПК), в то время как чувствительные к задержкам данные восприятия обрабатываются непосредственно на очках.
Lenovo, LG, Niantic, Nreal, OPPO, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix и Xiaomi находятся на "различных стадиях разработки" устройств с новым чипом.