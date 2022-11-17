Подробности нового чипа Qualcomm для очков дополненной реальности

Учитывая физические ограничения форм-фактора, Qualcomm использует "многочиповую архитектуру распределенной обработки", чтобы не размещать все компоненты на одной большой плате. AR-процессор будет находиться внутри одной ножки, AR-сопроцессор - в мосту, а средства связи - на другой ножке. По сравнению с прошлыми чипсетами для AR/VR, новый AR2 потребляет на 50% меньше энергии.

Этот 4-нм AR-процессор поддерживает до девяти одновременных камер для понимания пользователя и окружающей среды с "движком для визуальной аналитики", которому поручено обнаружение объектов.

Другое специализированное оборудование улучшает отслеживание движения и локализацию, а отслеживание рук или 6DoF работает с меньшей задержкой благодаря ускорителю ИИ. Помимо восприятия, этот чип используется для управления выводом изображения на дисплей с помощью "Reprojection Engine", который следит за тем, чтобы визуальные наложения оставались неподвижными при движении.