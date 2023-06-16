Подробности тщательно скрываются: стартовый комплекс NASA подготовили к запуску Rocket Lab

Для этого запуска не будет ни прямой трансляции, ни доступа в центр для посетителей. Предполагается, что Rocket Lab проведет первый полет своей суборбитальной ракеты HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron), предназначенной для тестирования гиперзвуковых технологий.

Цель компании - обеспечить экономически эффективные и частые возможности для проведения гиперзвуковых и суборбитальных испытаний. Ранее Rocket Lab уже выполняла загадочные миссии, включая засекреченную полезную нагрузку для Национального разведывательного управления и секретный испытательный полет с участием не менее секретного спутника.