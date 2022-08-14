Подростка обвинили в использовании биткойна для оплаты ложных звонков о минировании школы

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Подростка обвинили в использовании биткойна для оплаты ложных звонков о минировании школыОн купил криптовалюту, продав украденные пароли
17-летний подросток был арестован в штате Висконсин (США) после того, как правоохранители узнали, что он оплатил биткойнами ложные звонки о минировании школы.
Ученик признал свою вину. Следователи обнаружили несколько платежей из его цифрового кошелька в приложении Exodus, которые совпадали с датами звонков.
Подросток рассказал полиции, что ему было скучно и он не хотел ходить в школу. Он купил биткойн на деньги от продажи украденных паролей. По словам парня, он зарабатывал почти $15 000 в день, а на его счету было чуть менее миллиона долларов.
Правоохранители также обнаружили на ПК обвиняемого сообщения с шантажом в адрес самого ученика. Кто-то хотел получить доступ к его криптокошельку и угрожал, что будет вызывать полицию ложно от имени подростка и его семьи.