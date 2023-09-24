Подростки объединились с вымогателями ради взлома казино

Подростки объединились с вымогателями ради взлома казиноИх объединили преступления с SIM-картами
Недавние взломы систем безопасности казино MGM, предположительно, были организованы подростками, которые присоединились к банде разработчиков программ-вымогателей, известной под названием Scattered Spider, говорится в отчете Washington Post.
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Этот альянс вызывает опасения у экспертов по безопасности и защитников корпоративных сетей, подчеркивая тенденцию, когда киберпреступники все чаще выбирают в качестве мишени крупные компании, используя различные тактики, включая кражу учетных данных сотрудников и манипулирование персоналом техподдержки. Группа Scattered Spider перешла от кражи криптовалюты к атакам на предприятия, предоставляющие сторонние услуги, такие как справочные службы и персонал колл-центров, что позволяет им проникать в различные сети.
Особую озабоченность вызывает использование вредоносных программ-вымогателей, что является серьезной эскалацией их преступной деятельности.
Исследователи предполагают, что эти киберпреступники объединились благодаря преступлениям, связанным с подменой SIM-карт, когда они получали контроль над чужими телефонными номерами, чтобы обойти двухфакторную аутентификацию на криптовалютных счетах.