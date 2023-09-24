Подростки объединились с вымогателями ради взлома казино

Этот альянс вызывает опасения у экспертов по безопасности и защитников корпоративных сетей, подчеркивая тенденцию, когда киберпреступники все чаще выбирают в качестве мишени крупные компании, используя различные тактики, включая кражу учетных данных сотрудников и манипулирование персоналом техподдержки. Группа Scattered Spider перешла от кражи криптовалюты к атакам на предприятия, предоставляющие сторонние услуги, такие как справочные службы и персонал колл-центров, что позволяет им проникать в различные сети.

Особую озабоченность вызывает использование вредоносных программ-вымогателей, что является серьезной эскалацией их преступной деятельности.

Исследователи предполагают, что эти киберпреступники объединились благодаря преступлениям, связанным с подменой SIM-карт, когда они получали контроль над чужими телефонными номерами, чтобы обойти двухфакторную аутентификацию на криптовалютных счетах.