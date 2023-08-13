Подростки взломали проездные метро ради бесплатных поездок

Опираясь на результаты предыдущего исследования, проведенного в 2008 г., подростки смогли манипулировать картами, добавляя на них средства или изменяя их обозначение на студенческие, старшие или даже карты сотрудников.

Хакеры утверждают, что имели возможность модифицировать карты различными способами, включая предоставление неограниченного количества бесплатных поездок кому угодно.

Успешные манипуляции с этими картами вызывают опасения по поводу безопасности подобных систем и заставляют обсуждать меры, необходимые для предотвращения возможных злоупотреблений, особенно учитывая, что с этим справились подростки.