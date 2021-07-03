Подростку пришлось поменять имя из-за голосового помощника

Как сообщают СМИ, одна семья зашла слишком далеко, чтобы решить эту проблему — родители сменили имя своему ребёнку Алексе. Некоторые другие семьи даже начали требовать, чтобы Amazon сменила название своего голосового ассистента. Люди утверждают, что над их Алексами издеваются в школе. Одна из матерей рассказала, что её дочь Алекса даже не хотела больше представляться из-за постоянных шуток. В школе ей говорили, что девочка должна быть просто устойчивее к таким ситуациям. Родители Алексы, впрочем, с этим не согласились и решили сменить ей имя. Девочку даже перевели в новую школу, чтобы она смогла начать всё с чистого листа.

Другие родители подтвердили, что их дети страдают от насмешек. Они считают, что люди, покупающие устройства Amazon, невольно усугубляют проблему.