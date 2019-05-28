Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу

В первый раз юный хакер взломал серверы, когда ему было 13 лет, в декабре 2015 года. Через два года он повторил попытку. Надо признать, что подросток делал это не один — ему помогал его друг.

В результате взломов хакер смог скачать внутренние документы Apple и некие данные, о которых подробно не рассказывает. Кроме того, парень создал поддельные идентификационные данные и обманул корпоративную систему защиты, выдав себя за сотрудника.

Как говорит адвокат взломщика, мальчика на поступок вдохновила история хакера из Европы, которого взяли на работу в Купертино за подобные действия.

Австралийцу, однако, не повезло. Он отделался от суда залогом в $500 и требованием хорошего поведения в течение девяти месяцев.