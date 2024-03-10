Подросток собрал миниатюрный «огненный луч», вдохновившись Архимедом

Он построил миниатюрную версию, используя лампу и четыре маленьких регулируемых зеркала. Каждое зеркало отражало свет на отмеченную точку на куске картона.

Гипотеза Сенера заключалась в том, что добавление большего количества зеркал сконцентрирует свет и повысит температуру в точке фокуса. Он провел испытания с двумя лампочками разной мощности (50 и 100 Вт). Без зеркал температура картона едва достигала 27,2°C. Однако добавление всего одного зеркала повысило температуру почти до 34,9°C. Добавление трех зеркал подняло температуру почти до 43,4°C, а четвертое зеркало обеспечило самый большой скачок — 53,5°C.

Хотя Сенер признает, что лампа не может повторить интенсивность солнечного света, он считает, что более крупные зеркальные массивы, использующие солнечный свет, могут «легко вызвать горение». Однако проект подчеркивает ограничения такого оружия — пасмурные дни и движущиеся цели значительно снизят его эффективность.