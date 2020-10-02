Подрядчика Apple поймали на продаже старых iPhone вместо их утилизации

Речь идёт примерно о 100 000 проданных гаджетах. Apple обвиняет Geep Canada в воровстве. Что интересно, подрядчик не отрицает факта кражи, но говорит, что всё было совершено тремя «негодяями» без ведома руководства. Apple же утверждает, что в деле было замешано высшее руководство Geep Canada.

Стоит отметить, что Apple подала свой иск ещё в январе 2020 года, хотя дело стало публичным только сейчас. Кражи компания обнаружила в 2017-2018 годах. Всего Apple поставила Geep Canada 531 966 iPhone, 25 673 iPad и 19 277 Apple Watch.