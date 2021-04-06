Подрыв американского военного вседорожника показали на видео

Как пишет «Российская газета», попавший на видео подрыв произошёл ещё в 2005 году. Тем не менее, ролик обнародовали только сейчас.

В видео бронированный вседорожник подъезжает к подозрительному легковому автомобилю, чтобы вытолкнуть его с проезжей части. Во время этого внезапно происходит взрыв. После взрыва военные кинулись выгружать из Humvee боеприпасы и вооружение.

Журналисты поясняют, что, скорее всего, легковая машина была заминирована. Дело в том, что в Ираке это было распространённым явлением. Такие автомобили необходимо убирать с дорог, что и попытался сделать Humvee.

Отмечается, что в данном случае подрыв был осуществлён по беспроводной связи.