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Подрыв американского военного вседорожника показали на видео
Humvee сталкивал с дороги заминированную машину
В сети опубликовали видео, на котором показан подрыв американского военного вседорожника Humvee. Всё запечатлено с достаточно близкого расстояния.
Как пишет «Российская газета», попавший на видео подрыв произошёл ещё в 2005 году. Тем не менее, ролик обнародовали только сейчас.
В видео бронированный вседорожник подъезжает к подозрительному легковому автомобилю, чтобы вытолкнуть его с проезжей части. Во время этого внезапно происходит взрыв. После взрыва военные кинулись выгружать из Humvee боеприпасы и вооружение.
Журналисты поясняют, что, скорее всего, легковая машина была заминирована. Дело в том, что в Ираке это было распространённым явлением. Такие автомобили необходимо убирать с дорог, что и попытался сделать Humvee.
Отмечается, что в данном случае подрыв был осуществлён по беспроводной связи.