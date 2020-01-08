Подсчитан ущерб для мировой экономики от отключений интернета властями

Сумма ущерба достигла $8,05 млрд. По оценкам аналитиков, стоимость отключений интернета для мировой экономики выросла на 235% с 2016 года.

Прошлый год стал рекордным по количеству таких инцидентов — 122 случая масштабных отключений интернета. Их длительность в общей сложности превысила 18 тысяч часов.

В большинстве случаев, правительство отключало интернет «в ответ на протесты и массовые беспорядки, особенно вокруг выборов». Такие инциденты произошли в 2019 году в 21 стране. Лидером стал Ирак — экономике государства отключения стоили $2,3 млрд. Также в списке есть Судан ($1,9 млрд), Индия ($1,3 млрд), Венесуэла ($1,1 млрд) и Иран ($611 млрд).